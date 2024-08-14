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12:00, 14 августа 2024Экономика

Силуанов рассказал об обсуждении создания криптобирж в России

Силуанов: Минфин с Центробанком обсуждают создание криптобирж в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство финансов и Банк России обсуждают создание криптобирж в РФ, но пока не пришли к консенсусу, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

«Мы не нашли пока еще решения, как это сделать», — приводит агентство слова министра. Он уточнил, что вопросом занимаются предметно в правительстве и ЦБ.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Ранее одобренные Госдумой решения подразумевают в том числе возможность ведения экспериментальных биржевых торгов криптовалютой под контролем Центробанка — с 1 сентября регулятор сможет утвердить программу экспериментального правового режима для таких торгов.

Комментируя возможность появления криптобирж в России, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил за то, чтобы не ограничиваться в этой сфере уже имеющейся инфраструктурой. По его словам, рынок очень «подвижный» и Банку России следовало бы дать больше полномочий в этом вопросе.

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      Дмитрий Воронин
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