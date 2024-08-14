Силуанов высказался о доходах россиян

Силуанов: Россия вошла в число стран с высоким уровнем доходов населения

В настоящее время Россия находится среди государств с высоким уровнем доходов граждан. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

В начале июля Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. По его данным, на каждого россиянина приходится 14 250 долларов валового дохода.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал это свидетельством провала санкций западных стран.

По данным НИУ ВШЭ, среднедушевой ежемесячный доход среди наиболее обеспеченных жителей РФ достигает 227 тысяч рублей.