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10:44, 14 августа 2024Экономика

Силуанов высказался о доходах россиян

Силуанов: Россия вошла в число стран с высоким уровнем доходов населения

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В настоящее время Россия находится среди государств с высоким уровнем доходов граждан. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

В начале июля Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. По его данным, на каждого россиянина приходится 14 250 долларов валового дохода.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал это свидетельством провала санкций западных стран.

По данным НИУ ВШЭ, среднедушевой ежемесячный доход среди наиболее обеспеченных жителей РФ достигает 227 тысяч рублей.

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