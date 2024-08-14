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15:46, 14 августа 2024Культура

Раскрыты подробности схемы обмана Долиной

Мошенники почти полгода уговаривали Долину перевести деньги

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Обманувшие певицу Ларису Долину мошенники полгода уговаривали ее перевести деньги. Подробностями схемы обмана с РИА Новости поделился источник.

Отмечается, что телефонные аферисты, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль вводили артистку в заблуждение и уговаривали ее перевести деньги под предлогом сохранения их в безопасности. «Ущерб от мошеннических действий превысил 200 миллионов рублей», — поделился инсайдер.

Лариса Долина продала свою московскую квартиру за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. По предварительной информации, аферисты, которые обманули артистку, использовали нейросеть и действовали с территории Украины. Женщина-курьер, работавшая на аферистов, уже арестована. Позднее правоохранительные органы нашли еще одну жертву мошенников, на которых работала курьерша.

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      Варвара Кошечкина
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