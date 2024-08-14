Забравшая деньги у певицы Долиной курьерша участвовала в обмане еще одной жертвы

Правоохранительные органы нашли еще одну жертву мошенников, на которых работала курьерша, забравшая деньги у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Арестованная пособница аферистов получила 2,7 миллиона рублей от обманутой женщины, с которой в мессенджере связались преступники, представившиеся сотрудниками ФСБ. Курьерша уже дала признательные показания.
Ранее сообщалось, что в уголовном деле о хищении 200 миллионов рублей у Долиной могут появиться новые фигуранты и потерпевшие. Телефонные мошенники, обманывавшие певицу с апреля по июль, находятся на Украине.