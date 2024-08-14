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10:25, 14 августа 2024Силовые структуры

Забравшая деньги у певицы Долиной курьерша участвовала в обмане еще одной жертвы

Курьер, забравшая деньги у певицы Долиной, участвовала еще в одной схеме
Начало событий в новости В деле о хищении денег у Долиной допустили появление новых фигурантов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Правоохранительные органы нашли еще одну жертву мошенников, на которых работала курьерша, забравшая деньги у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Арестованная пособница аферистов получила 2,7 миллиона рублей от обманутой женщины, с которой в мессенджере связались преступники, представившиеся сотрудниками ФСБ. Курьерша уже дала признательные показания.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о хищении 200 миллионов рублей у Долиной могут появиться новые фигуранты и потерпевшие. Телефонные мошенники, обманывавшие певицу с апреля по июль, находятся на Украине.

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      Любовь Ширижик
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