В деле о хищении денег у Долиной допустили появление новых фигурантов

В деле о хищении 200 млн рублей у Долиной могут появиться новые потерпевшие

Новые фигуранты могут появиться в деле о хищении 200 миллионов рублей у Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник допустил, что в ходе следствия по делу могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые потерпевшие. В частности, сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как был оформлен договор купли-продажи квартиры артистки и законна ли была эта сделка.

Лариса Долина продала свою московскую недвижимость за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. Позже в эту квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками, а певица заявила, что стала жертвой обмана.

По предварительным данным, мошенники, которые обманули артистку, использовали нейросеть и действовали с территории Украины. Женщина-курьер, работавшая на аферистов, уже арестована.