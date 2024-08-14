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08:25, 14 августа 2024Силовые структуры

В деле о хищении денег у Долиной допустили появление новых фигурантов

В деле о хищении 200 млн рублей у Долиной могут появиться новые потерпевшие
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Новые фигуранты могут появиться в деле о хищении 200 миллионов рублей у Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник допустил, что в ходе следствия по делу могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые потерпевшие. В частности, сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как был оформлен договор купли-продажи квартиры артистки и законна ли была эта сделка.

Лариса Долина продала свою московскую недвижимость за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. Позже в эту квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками, а певица заявила, что стала жертвой обмана.

По предварительным данным, мошенники, которые обманули артистку, использовали нейросеть и действовали с территории Украины. Женщина-курьер, работавшая на аферистов, уже арестована.

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      Олеся Мицкевич
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