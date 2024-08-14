Умерла советская легкоатлетка-рекордсменка

ВФЛА: советская легкоатлетка Ирина Подъяловская скончалась на 65‑м году жизни

Заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская скончалась на 65‑м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Подъяловская умерла 13 августа после продолжительной болезни. ВФЛА выразила соболезнования семье и друзьям, а также всей легкоатлетической общественности.

В 1984 году Подъяловская в составе сборной СССР установила мировой рекорд в эстафете 4 по 800 метров. Команда пробежала дистанцию за 7 минут 50,17 секунды. Этот рекорд не побит до сих пор. В 1984-м Подъяловская победила в беге на 800 метров на Играх дружбы, показав результат лучше победительницы Олимпийских игр Лос-Анджелеса Дойны Мелинте.