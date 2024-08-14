В Германии решили отказаться от почитания нацистов

Минобороны Германии решило отказаться от почитания памяти нацистов

Министерство обороны Германии приняло решение отказаться от почитания памяти бывших офицеров вермахта, состоявших в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и отрядах СС. Об этом заявил официальный представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац, сообщает РИА Новости.

«Мы еще раз посмотрели формулировки и отзываем их. Дополнения отозваны», — отметил он.

По словам представителя немецкого военного ведомства, расширенный список, куда вошли нацисты, ставит под вопрос прописанный в «Указе о традициях» принцип, согласно которому министерство обороны выступает за демократию и правовое государство. Именно поэтому руководство решило отозвать его.

Отмечается, что после шквала критики данного решения список отозвали целиком, со всеми 40 тысячами военнослужащих, служивших гитлеровской Германии. «Всегда должно быть очевидно, что традиция является центром культуры памяти бундесвера», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Минобороны Германии отменить внесение бывших нацистов в список почитаемых военных. Дипломат поблагодарила немецких антифашистов, которые открыто выступили за отказ чествовать бывших членов нацистской партии.