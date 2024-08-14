В Минобороны рассказали о полете российских бомбардировщиков над Балтийским морем

Минобороны: два бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над Балтийским морем

Два бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над Балтийским морем. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила пять часов. Бомбардировщики Ту-22м3 сопровождали военные самолеты Су-30см и Су-27.

По данным Минобороны, отдельные отрезки маршрута российские бомбардировщики проходили в сопровождении иностранных истребителей. В оборонном ведомстве подчеркнули, что полет выполнен согласно международным правилам использования воздушного пространства.

30 июля над Японским морем плановый полет совершили два российских стратегических ракетоносца Ту-95мс.