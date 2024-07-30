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15:13, 30 июля 2024Мир

В Минобороны рассказали о российских ракетоносцах над Японским морем

МО РФ: два ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над Японским морем

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над Японским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила более 10 часов, а экипажи истребителей Су-35с и Су-30см сопровождали ракетоносцы.

Кроме того, на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. В Минобороны подчеркнули, что полет выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее бомбардировщики России Ту-95мс и Китая Хун-6к провели совместные учения у берегов Аляски. Они осуществили воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

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      Семен Александров
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