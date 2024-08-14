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11:04, 14 августа 2024Бывший СССР

В Молдавии задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей машин и дронов для ВСУ

В Молдавии задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей дронов для ВСУ

Фото: Прокуратура Киева

Киевская городская прокуратура сообщила о задержании на территории Молдавии членов двух семей из Одессы, которые подозреваются в мошенничестве с продажей дронов и машин для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На территории Молдавии пресекли деятельность преступной группировки, которая путем обмана завладела средствами военнослужащих ВСУ (...) под видом продажи автомобилей и дронов через интернет», — указано в сообщении ведомства.

Как сообщается, жители Одессы размещали объявления о продаже автомобилей и дронов для нужд армии, а после получения предоплаты переставали выходить на связь с покупателями. Приблизительная сумма убытков, как отметили в прокуратуре, составляет 46 миллионов гривен (почти 103 миллиона рублей).

В Молдавии правоохранительными органами задержано восемь из девяти подозреваемых, их обвиняют по статье о мошенничестве, подразумевающей лишение свободы от 8 до 15 лет.

Ранее на Украине задержали заместителя министра энергетики. По данным правоохранительных органов, чиновник вместе с тремя лицами пообещал передать руководителю одного из предприятий на хранение с возможностью использования ценное оборудование для добычи угля. За это он попросил взятку в размере полумиллиона долларов.

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      Валентин Карант
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