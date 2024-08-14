В Польше заочно обвинили россиянина Рубцова

Польская прокуратура заочно обвинила в шпионаже обменянного Рубцова

Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже россиянину Павлу Рубцову, который был освобожден в рамках масштабного обмена между Россией и Западом. Об этом сообщается в заявлении на сайте Национальной прокуратуры Польши.

«Прокурор Люблинского отдела по делам организованной преступности и коррупции направил 9 августа 2024 года в окружной суд Пшемысля обвинительное заключение в отношении Павла Рубцова. Он обвиняется в шпионаже по статье 130 параграф 2 Уголовного кодекса Польши», — отмечается в публикации.

Согласно данным прокуратуры, Рубцов якобы с апреля 2016 года по февраль 2022 года в нескольких польских городах собирал информацию и предоставлял ее российской военной разведки. По мнению ведомства, передача этих данных иностранным государствам «могла нанести вред Польше, в том числе как государству — члену Североатлантического альянса».

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. В числе обменянных заключенных был журналист Павел Рубцов, вернувшийся на родину.