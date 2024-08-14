Мирошник: Украина пытается посеять страх, атакуя мирных жителей беспилотниками

Украина использует беспилотники для ударов по мирному населению, чтобы «спровоцировать некие брожения внутри российского общества» и посеять страх. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, Украина предприняла атаку на Курскую область в связи с полным непониманием настроения российских граждан. Он добавил, что попытка прорыва на курском направлении «заставляет сжимать зубы» и предпринять все меры для наказания агрессора. Мирошник также обвинил украинские власти в том, что на протяжении десяти лет в стране проводилась политика, связанная с дискриминацией людей, связывающих себя с Россией.

Он заключил, что эта политика реализуется лично президентом Украины Владимиром Зеленским и полностью противоречит нормам и принципам международного гуманитарного права.

Ранее Мирошник заявил о долгосрочной паузе в переговорах с Украиной. Действия украинской армии в Курской области он назвал террористическими.