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20:46, 14 августа 2024Бывший СССР

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 20:35 14 августа. Предположительно, взрыв прогремел на окраине города или за его пределами.

Взрыв произошел на фоне объявленной в Сумской и Черниговской областях Украины воздушной тревоги. Так же Военно-воздушные силы Украины сообщили о возможности новых ударов по Сумской области.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы. Как сообщается, есть потери среди украинских военнослужащих.

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      Юрий Леонов
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