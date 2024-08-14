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22:48, 14 августа 2024Моя страна

В Тульской области нашли редчайшее растение

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

В Тульской области нашли одно из самых редких таежных растений. Об этом сообщает местный портал «Первый Тульский».

Речь идет о линнее северной, которая находится под угрозой исчезновения. Линнея — таежный вид Северного полушария, который встречается в аналогичном поясе гор. Изящный кустарник растет в сырых и заболоченных мшистых хвойных, а также смешанных лесах. В Тульской области известно только одно место его произрастания — в Суворовском районе.

Известно, что растение внесено в Красные книги Липецкой и Калужской областей, где оно числится редким.

Ранее сообщалось, что ученые из Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали способ извлечения эфирного масла из плодов борщевика и готовятся запатентовать его. Они выяснили, что эфирное масло, содержащееся в этом опасном сорняке, обладает высокой противогрибковой активностью.

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      Карина Черных
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