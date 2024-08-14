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18:26, 14 августа 2024Ценности

Врач назвала приводящую к облысению ошибку в укладке волос

Трихолог Маллам: расчесывание волос от концов к корням приводит к облысению

Фото: freepik

Американский трихолог Мелисса Маллам назвала приводящую к облысению ошибку в укладке волос. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Врач обратила внимание на женщин, которые пытаются расчесать пряди от концов к корням. По ее мнению, это нужно делать наоборот — от корней к концам.

Кроме того, Маллам дала несколько рекомендаций по сохранению эластичности волос. В первую очередь она призвала во время сушки использовать полотенца из микрофибры. При этом для укладки прядей лучше применять резинки из шелка. Помимо прочего, специалист посоветовала присмотреться к наволочкам, выполненным из упомянутого материала.

Ранее в июле звездный парикмахер Джейсон Колльер назвал способы сделать волосы более густыми. Эксперт предложил отказаться от тугих причесок — в частности, от конских хвостов, пучков и кос.

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      Мария Винар
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