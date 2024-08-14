Забравшую деньги у певицы Долиной курьершу проверят на причастность к другим хищениям

Курьер, забравшая деньги у Долиной, может быть причастна к другим хищениям

Курьершу, забравшую деньги у певицы Ларисы Долиной, проверят на причастность к другим хищениям. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас следователи изучают содержимое телефона женщины, ее переписки в социальных сетях, а также допрашивают свидетелей.

Лариса Долина продала свою московскую квартиру за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. По предварительной информации, аферисты, которые обманули артистку, использовали нейросеть и действовали с территории Украины. Женщина-курьер, работавшая на аферистов, уже арестована. Позднее правоохранительные органы нашли еще одну жертву мошенников, на которых работала курьерша.