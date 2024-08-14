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13:08, 14 августа 2024Силовые структуры

Забравшую деньги у певицы Долиной курьершу проверят на причастность к другим хищениям

Курьер, забравшая деньги у Долиной, может быть причастна к другим хищениям
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Курьершу, забравшую деньги у певицы Ларисы Долиной, проверят на причастность к другим хищениям. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас следователи изучают содержимое телефона женщины, ее переписки в социальных сетях, а также допрашивают свидетелей.

Лариса Долина продала свою московскую квартиру за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. По предварительной информации, аферисты, которые обманули артистку, использовали нейросеть и действовали с территории Украины. Женщина-курьер, работавшая на аферистов, уже арестована. Позднее правоохранительные органы нашли еще одну жертву мошенников, на которых работала курьерша.

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      Варвара Митина
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