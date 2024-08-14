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14:40, 14 августа 2024Экономика

Жители Польши передумали переходить на евро

Доля сторонников перехода на евро в Польше снизилась с 34,9 до 30,7 процента

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Жители Польши передумали переходить на евро — доля сторонников отказа от национальной валюты в пользу общеевропейской в этой стране снизилась за год с 34,9 до 30,7 процента. Об этом со ссылкой на данные исследования Фонда экономической свободы (FWG) «Поляки в отношении перспектив введения евро» пишет ТАСС.

При этом численность противников евро с 2023 по 2024 год увеличилась с 50,8 до 56,8 процента. Первый опрос о возможности перехода Польши на общеевропейскую валюту был проведен в 2002 году Minds&Roses, тогда за такую идею высказались 90 процентов поляков.

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Авторы исследования отмечают, что мужчины активнее женщин поддерживают отказ от злотых — 34,1 против 28,5 процента. Одной из главных причин изменения взглядов населения на переход на евро эксперты назвали «пассивность в этом вопросе проевропейских политических объединений».

Ранее стало известно, что по итогам мая 2024 года доля евро в структуре расчетов через глобальную межбанковскую систему SWIFT увеличилась на 0,3 процентного пункта и достигла уровня в 22,85 процента. При этом роль европейской валюты в структуре международных расчетов по-прежнему остается вблизи исторического минимума, отмечают эксперты.

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