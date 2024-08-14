Журова объяснила ненужность возвращения России в олимпийское движение

Депутат Журова: Россию приглашают в олимпийское движение в унизительном статусе

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила, почему России не нужно возвращаться в олимпийское движение. Ее слова приводит ТАСС.

«Как страну нас туда не приглашали, только в унизительном статусе. Мы сейчас для них никто, и они не могли сейчас вручать медали», — заявила Журова. Она посчитала, что Россия должна проводить свои соревнования с истинными принципами олимпизма, тогда Международный олимпийский комитет (МОК) станет ненужной организацией.

Ранее вице-президент МОК Николь Хевертц высказалась о важности России в олимпийском движении. Хевертц рассказала, что МОК желает, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в Олимпийских играх.

12 октября 2023-го МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.