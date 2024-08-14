Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ростов
3:1
Завершен
Химки
Fonbet Кубок России|Группа B. 2-й тур
АПОЭЛ
0:0
Завершен
Слован Бр
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Твенте
3:3
Завершен
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Будё-Глимт
4:1
Завершен
Ягеллония
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
1:1
Завершен
Лилль
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Лудогорец
2:7
Завершен
Карабах
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Рейнджерс
0:2
Завершен
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
00:20, 14 августа 2024Спорт

Журова объяснила ненужность возвращения России в олимпийское движение

Депутат Журова: Россию приглашают в олимпийское движение в унизительном статусе
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила, почему России не нужно возвращаться в олимпийское движение. Ее слова приводит ТАСС.

«Как страну нас туда не приглашали, только в унизительном статусе. Мы сейчас для них никто, и они не могли сейчас вручать медали», — заявила Журова. Она посчитала, что Россия должна проводить свои соревнования с истинными принципами олимпизма, тогда Международный олимпийский комитет (МОК) станет ненужной организацией.

Ранее вице-президент МОК Николь Хевертц высказалась о важности России в олимпийском движении. Хевертц рассказала, что МОК желает, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в Олимпийских играх.

12 октября 2023-го МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      Пропавшего продавца нашли в магазине спустя десять лет. Как он превратился в мумию?

      В США предложили бесплатно заряжать электромобили

      Министр обороны России посетил форум «Армия-2024»

      Журова объяснила ненужность возвращения России в олимпийское движение

      В Молдавии допустили переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года

      Несколько украинских беспилотников сбили над российским регионом

      В ООН выступили против кассетных боеприпасов в ответе на вопрос про удар ВСУ по Лисичанску

      На Западе назвали четыре причины вторжения ВСУ в Курскую область

      Байден выразил надежду на отказ Ирана от атаки на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше