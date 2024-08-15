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11:52, 15 августа 2024Россия

20-летний россиянин отправился на СВО и избежал наказания за расправу над пенсионеркой

Нижегородец отправился на СВО и избежал наказания за расправу над пенсионеркой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель деревни Селище Нижегородской области отправился на специальную военную операцию (СВО) и избежал наказания за расправу над 76-летней пенсионеркой. Об этом сообщил Telegram-канал NewsNN.

20-летний россиянин в 2023 году забрался в дом, чтобы согреться. Молодой человек предположил, что здание заброшено. Но внутри оказалась пожилая женщина и, увидев ее, парень испугалась. Он нанес пенсионерке несколько ножевых ранений, затем закрыл ее тряпками.

Заночевать в дом он позвал знакомую 15-летнюю школьницу, утром они вместе ушли, прихватив с собой деньги хозяйки.

Девушку сначала отпустили как свидетеля, но позднее обвинили в краже. Нижегородец же находился в СИЗО в статусе подозреваемого в жестокой расправе.

Журналистам удалось выяснить, что он заключил контракт с Минобороны и поехал на передовую.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде суд приостановил следствие в отношении бывшего полицейского Валерия Кулакова, обвиняемого в нанесении фатальных увечий подполковнику ФСБ в отставке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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