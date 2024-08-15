Адвокат российско-американской балерины заявил о намерении обжаловать приговор

Защита обжалует 12-летний приговор по делу о госизмене для балерины Карелиной

Защита гражданки России и США Ксении Карелиной, приговоренной к 12 годам колонии по делу о госизмене, намерена обжаловать решение суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Михаила Мушаилова.

По словам адвоката, он будет обжаловать приговор в части неприменения судом положения о назначении наказания ниже низшего предела и решать вопрос о дальнейшей «судьбе» вещественных доказательств.

15 августа Свердловский областной суд приговорил балерину Карелину к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

