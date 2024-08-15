Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:58, 15 августа 2024Культура

Бьянка ответила на вопрос о возлюбленном

Певица Бьянка раскрыла, есть ли у нее возлюбленный

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) ответила на вопрос о том, есть ли у нее на данный момент возлюбленный. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ходе общения с подписчиками артистка раскрыла детали личной жизни. На вопрос поклонника о том, есть ли у Бьянки парень, она ответила отрицательно.

Ранее Бьянка подала в суд на российское подразделение музыкального лейбла Sony Music, ушедшего из страны. Заявление певицы к отечественному подразделению лейбла ООО «Коала Мьюзик» поступило в Арбитражный суд Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Названа окончательная причина смерти Алексея Навального. Версия об оторвавшемся тромбе опровергнута

      В России нашли клад римских сестерциев

      Жители России наблюдали в небе уникальное свидание двух планет

      Российские резервы за рубежом снизились

      На Западе рассказали о разочаровании Сырского вторжением в Курскую область

      Избитый в Крыму боксер Двали рассказал подробности произошедшего

      Экс-вокалистка Pussycat Dolls в облегающем платье оконфузилась на публике

      Россиянам раскрыли более дешевую альтернативу Сочи для отдыха в бархатный сезон

      Замглавы отдела УВД на Московском метрополитене заключили под стражу по делу о взятке

      Минск выставит более 20 бригад на границу с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше