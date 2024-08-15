Бьянка ответила на вопрос о возлюбленном

Певица Бьянка раскрыла, есть ли у нее возлюбленный

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) ответила на вопрос о том, есть ли у нее на данный момент возлюбленный. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ходе общения с подписчиками артистка раскрыла детали личной жизни. На вопрос поклонника о том, есть ли у Бьянки парень, она ответила отрицательно.

Ранее Бьянка подала в суд на российское подразделение музыкального лейбла Sony Music, ушедшего из страны. Заявление певицы к отечественному подразделению лейбла ООО «Коала Мьюзик» поступило в Арбитражный суд Москвы.