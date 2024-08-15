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02:53, 15 августа 2024Мир

Бывшего президента Аргентины обвинили в домашнем насилии

Экс-президенту Аргентины Фернандесу предъявили обвинения в домашнем насилии

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Бывшему президенту Аргентины Альберто Фернандесу предъявили обвинения в домашнем насилии против своей экс-любовницы Фабиолы Яньес. Против политика возбуждено уголовное дело, сообщает издание La Nacion.

«Федеральный прокурор Рамиро Гонсалес официально предъявил Фернандесу обвинение в преступлениях, связанных с "нанесением тяжких телесных повреждений при двойном отягчающем обстоятельстве" и "угрозами применения силы"», — указано в материале.

Гонсалес поручил допросить нескольких чиновников, работавших при Фернандесе, лечащего врача экс-президента и друга Яньес. Прокурор также запросил записи с камер видеонаблюдения из виллы президента Кинта-де-Оливос и данные о лечении бывшей возлюбленной Фернандеса.

Ранее актрису Скай Джексон, известную по ролям в подростковых сериалах Disney, задержали по подозрению в домашнем насилии. Актриса вступила в конфликт с женихом в одном из развлекательных комплексов Голливуда.

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      Артём Верейкин
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