Бывший российский министр частично признал вину по новому делу

Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину

Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер частично признал вину по новому делу. Об этом сообщает «Блокнот Ростов».

Майера обвиняют в превышении полномочий по 11 новым эпизодам. Он согласился, что в его действиях была халатность, но в умышленном превышении полномочий не сознался.

В июне 2023 года экс-чиновник был задержан при выходе из СИЗО-3 в Новочеркасске.

10 марта Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Майера к трем годам и пяти месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Он допустил нарушения при реализации проектов благоустройства в регионе.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2019 год министр дал незаконное указание о финансировании строительства парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону. В результате из бюджета было выделено 47 миллионов рублей. Злоупотребления были допущены при благоустройстве парка в городе Зверево. Незаконное финансирование оценивается в 44,4 миллиона рублей.

Майер был назначен на должность министра ростовского ЖКХ в 2016 году. Он уволился по собственному желанию в марте 2020 года. В декабре того же года его задержали правоохранители и обвинили в совершении должностных преступлений.