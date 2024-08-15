Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:08, 15 августа 2024Силовые структуры

Бывший российский министр частично признал вину по новому делу

Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер частично признал вину по новому делу. Об этом сообщает «Блокнот Ростов».

Майера обвиняют в превышении полномочий по 11 новым эпизодам. Он согласился, что в его действиях была халатность, но в умышленном превышении полномочий не сознался.

В июне 2023 года экс-чиновник был задержан при выходе из СИЗО-3 в Новочеркасске.

10 марта Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Майера к трем годам и пяти месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Он допустил нарушения при реализации проектов благоустройства в регионе.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2019 год министр дал незаконное указание о финансировании строительства парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону. В результате из бюджета было выделено 47 миллионов рублей. Злоупотребления были допущены при благоустройстве парка в городе Зверево. Незаконное финансирование оценивается в 44,4 миллиона рублей.

Майер был назначен на должность министра ростовского ЖКХ в 2016 году. Он уволился по собственному желанию в марте 2020 года. В декабре того же года его задержали правоохранители и обвинили в совершении должностных преступлений.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Иван, иди пей водка!» Боец ВСУ в каске СС издевался над пенсионером в Судже. За его поимку пообещали миллионы рублей

      Минобороны показало видео с захваченными в плен в Курской области бойцами ВСУ

      Волонтер в красном жилете спас от самоубийства 469 человек

      Ставший жертвой издевательств бойцов ВСУ в нацистских касках 74-летний россиянин пропал

      Haval назвала цены на новые кроссоверы

      34-летний житель Курской области избежал расстрела ВСУ благодаря бабушке

      Обнаружено необычное поведение космических лучей

      Денежные переводы россиян в соседнюю страну рухнули

      Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничья России

      В РЭО рассказали о российских экоцентрах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше