Домохозяйкам назвали китайский лайфхак для спасения квартиры от пыли

Домохозяйкам посоветовали бороться с пылью с помощью кондиционера для белья

Домохозяйкам посоветовали развести кондиционер для белья в воде и обрызгать жидкостью проблемные места в квартире, чтобы в них не скапливалась пыль. Китайским лайфхаком поделились эксперты «ТутНовости».

Такой метод поможет бороться с оседанием пыли. Домохозяйкам рекомендуется взять любой кондиционер для белья (подойдет даже самое дешевое средство). Для раствора кондиционер нужно развести с водой в соотношении 1:4, затем хорошо взболтать и залить содержимое в пульверизатор.

Средство следует распылить на особо загрязняемые поверхности, остатки вытереть сухой тряпкой без ворса. Раствор из кондиционера будет препятствовать появлению пыли в доме за счет своих антисептических средств.

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