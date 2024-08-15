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17:25, 15 августа 2024Экономика

Домохозяйкам назвали китайский лайфхак для спасения квартиры от пыли

Домохозяйкам посоветовали бороться с пылью с помощью кондиционера для белья

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Домохозяйкам посоветовали развести кондиционер для белья в воде и обрызгать жидкостью проблемные места в квартире, чтобы в них не скапливалась пыль. Китайским лайфхаком поделились эксперты «ТутНовости».

Такой метод поможет бороться с оседанием пыли. Домохозяйкам рекомендуется взять любой кондиционер для белья (подойдет даже самое дешевое средство). Для раствора кондиционер нужно развести с водой в соотношении 1:4, затем хорошо взболтать и залить содержимое в пульверизатор.

Средство следует распылить на особо загрязняемые поверхности, остатки вытереть сухой тряпкой без ворса. Раствор из кондиционера будет препятствовать появлению пыли в доме за счет своих антисептических средств.

Ранее домохозяйкам посоветовали бороться со скоплением влаги в холодильнике с помощью губки. Ее рекомендуется положить в отсек для овощей и менять раз в несколько дней.

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      Мария Черкасова
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