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16:11, 15 августа 2024Экономика

Интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам оценили

РБК: доля ипотеки, взятой по рыночной ставке, в июле подскочила выше 50 %

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Доля ипотеки, взятой по рыночной ставке, в июле 2024 подскочила выше 50 процентов. Интерес россиян к жилищным кредитам по экстравысоким ставкам оценили эксперты рынка недвижимости, пишет РБК.

Специалисты пояснили, что в июле количество ипотечных сделок по рыночным условиям впервые с начала года превысило 50 процентов от выдач, но при этом в сумме предоставленных кредитов собственные программы заняли чуть более 40 процентов. Кроме того, суммы самих кредитов были небольшими — почти вполовину меньше, чем при оформлении льготной ипотеки, — однако показатель доли выдач по рыночным ставкам все еще являлся достаточно высоким. Эксперты отметили, что всплеск выдач кредитов по рыночным ставкам был обусловлен завершением льготной программы и неопределенности на фоне пересмотра семейной и IT-ипотеки (условия первой стали известны только 10 июля, а второй — 31-го).

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Между тем в августе ситуация стабилизировалась — семейная ипотека вновь набирает популярность (доля ее выдач вернулась к 50 процентам), однако на рыночные программы все еще приходится внушительная часть спроса. По словам экспертов, полученные данные говорят о том, что граждане готовы оформлять займы на покупку жилья даже в жестких условиях, с заградительными ставками. В основном недвижимость сейчас приобретают те, кто имеет определенный уровень сбережений и готов привлекать ипотеку с высоким первоначальным взносом, либо те, кто хочет срочно улучшить жилищные условия, заключили специалисты.

Днем ранее стало известно, что средние ставки по рыночной ипотеке в РФ составили 20,81 процента на «первичку» и 20,8 процента на «вторичку».

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      Полина Кислицына
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