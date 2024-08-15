Колонну топливозаправщиков ВСУ уничтожили «Искандером» в Сумской области

Ударом «Искандера» в Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков

Ударом ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Лубны Сумской области была уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков для Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Это произошло в ходе отражения вторжения ВСУ на территорию России.

Также российские военнослужащие за минувшие сутки пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области. Попытки атак были предприняты в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучка, Алексеевского и Матвеевки — все они были отражены.

В августе стало известно, что научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» поставит квазибаллистические ракеты 9М723-2ФЗ для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Министерству обороны России.

