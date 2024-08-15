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18:47, 15 августа 2024Бывший СССР

Кандидат в президенты Молдавии и глава Гагаузии прибыли с визитом в Москву

ТАСС: башкан Гагаузии и кандидат в президенты Молдавии прибыли в Москву
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Кандидат в президенты Молдавии Василий Боля и башкан Гагаузии Евгения Гуцул прибыли с визитом в Москву, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, политики планируют принять участие в открытии Культурно-образовательного центра Молдавии. Помимо этого, Гуцул и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор примут участие в третьем съезде движения, где пройдет обсуждение ситуации в стране перед выборами президента и референдума о евроинтеграции.

Ранее Гуцул заявила, что власти Молдавии через суд захотели отменить для жителей Гагаузии социальные выплаты, которые осуществляются через российский Промсвязьбанк. По ее словам, подобные действия властей Молдавии объясняются попыткой задушить неудобную социальную программу. Она добавила, что в Гагаузии деньги для бюджетников распределяются между нуждающимися, минуя карманы министров и без оплат гонораров всевозможных аудиторов.

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      Валентин Карант
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