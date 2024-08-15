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18:38, 15 августа 2024Россия

Момент крушения бомбардировщика в Иркутской области попал на видео

Опубликовано видео крушения бомбардировщика в Иркутской области

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области и попал на видео. Ролик опубликовал глава российского региона Игорь Кобзев в Telegram.

На кадрах видно, как горящее воздушное судно меньше чем за минуту падает на землю. После падения в небе появилась яркая вспышка. Видео сняли местные жители, находившиеся в этот момент во дворе жилого дома.

Ранее в Минобороны сообщили, что Ту-22М3 упал в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировали. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.

Позже информацию подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона сообщил, что на борту находились четыре человека, они успели катапультироваться.

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      Елена Торубарова
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