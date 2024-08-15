На Украине предъявили новые обвинения бывшим командирам «Беркута»

Украинская прокуратура предъявила новые обвинения бывшим офицерам «Беркута»

Офис Генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении новых обвинений командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского подразделений милиции специального назначения (ПМОП) «Беркут». Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Им вменяется организация якобы незаконного препятствования акциями протеста в феврале 2014 года в Киеве на площади Независимости и у Дома Профсоюзов с применением водометов, БТР, военных прожекторов и огнестрельного оружия.

В мае Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения в государственной измене, незаконном завладении оружием и оказании помощи в изменении границ страны четырем сотрудникам «Беркута» из Севастополя.

Военнослужащих обвиняют в помощи Российской армии присоединить Крым, а также издевательствах над активистами Майдана.