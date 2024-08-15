На Украине предъявили очередное обвинение губернатору Херсонской области

На Украине губернатора Херсонской области Сальдо заподозрили в похищении зерна

На Украине губернатору Херсонской области предъявили очередное заочное обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора республики.

В ведомстве уточнили, что главу российского региона заподозрили в «похищении почти трех тысяч тонн украинского зерна». Там также напомнили, что до этого на Украине против него уже был выдвинут ряд обвинений, в соответствии с которыми в ноябре 2023 года его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В сентябре 2022 года Украина обвинила Сальдо в госизмене за участие в организации референдума о вхождении Херсонской области в состав России. Позднее ему также предъявили обвинение в «коллаборационистской деятельности».