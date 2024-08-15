Названы самые популярные в России легковушки

«Автостат»: самыми популярными легковушками в России стали LADA 2107 и Kia Rio

В России больше 19 процентов всех зарегистрированных легковых автомобилей приходится на десять моделей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Наиболее распространенной моделью оказался седан LADA 2107. В середине года на учете в России стояло 1,47 миллиона таких машин. На втором месте Kia Rio — 1,031 миллиона. Следом идет внедорожник LADA 4х4 «Нива» с показателем в 998 тысяч, а за ним — вазовский седан LADA 2106. На пятом месте оказалась Hyundai Solaris — 926 тысяч.

Помимо этих машин, в десятку самых популярных смогли попасть Renault Logan, седан LADA 2110, Ford Focus, Toyota Corolla и хэтчбек LADA 2114 «Самара-2».

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года в России продали 62,7 тысячи седанов LADA 2107, который таким образом оказался самой популярной в стране подержанной легковушкой.

За этот же период средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России увеличилась на 14 процентов, а подержанного — на 19 процентов.