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18:30, 15 августа 2024Забота о себе

Носящих контактные линзы людей предупредили о риске потери зрения

Офтальмолог Шилова: ношение линз в бане и сауне может привести к воспалению глаз

Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com

Несоблюдение правил ношения контактных линз может привести к воспалению глаз и даже потере зрения, заявила офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Рекомендации по их правильному использованию врач перечислила изданию «360».

Шилова подчеркнула, что у человека всегда должны быть под рукой альтернативные варианты коррекции зрения, помимо контактных линз, которые нельзя носить, например, в бане и сауне. По словам врача, влажная и теплая среда в парной идеальна для размножения бактерий, вирусов и грибков, способных спровоцировать кератит — воспаление роговицы, из-за которого человек может ослепнуть. «Акантамебный кератит очень типичен для контактных линз. При этом воспаление может развиваться очень быстро. Иногда достаточно одних суток, чтобы человек потерял глаз», — предупредила она.

Также офтальмолог напомнила, что очень важно своевременно менять раствор в контейнерах для линз и следить за сроком их годности. «Если линзы рассчитаны на две недели, то их нельзя носить месяц», — пояснила она.

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Еще одна рекомендация Шиловой — не ложиться спать в контактных линзах. Когда глаза закрыты, воздух не циркулирует, а выработка слезной жидкости для омывания поверхности роговицы или линзы не вырабатывается, объяснила врач. В подобных условиях любая попавшая в глаз инфекция активизируется, добавила врач.

Ранее терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали защищающий здоровье глаз продукт. По их мнению, для зрения полезно употреблять в пищу батат.

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      Наталья Обрядина
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