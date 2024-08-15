От ФИФА и УЕФА потребовали вернуть Россию

Бразилец Ари призвал ФИФА и УЕФА вернуть Россию на турниры

Бывший нападающий сборной России бразильского происхождения Ари обратился с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я бы на месте Джанни Инфантино сегодня же вернул Россию обратно. Поэтому обращаюсь к президентам ФИФА и УЕФА — верните Россию сегодня же!» — заявил он. Он посетовал, что во всем замешана политика.

По его мнению, европейцы очень ждут возвращения России на международную арену. «Спорт не может существовать без такой великой страны. Россия нужна как для финансов, так и для спорта», — отметил Ари, добавив, что возвращение России будет полезно и для спортсменов, и для туризма.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Россияне проводят только товарищеские встречи.