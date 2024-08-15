Оценены шансы китайской экономики восстановиться после спада

Bloomberg: экономика Китая теряет способность ускорить темпы роста

В III квартале 2024 года китайская экономика продолжает буксовать и требует новых стимулов, так как внутренний спрос снижается из-за затянувшегося спада на рынке недвижимости. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Отмечается, что за семь месяцев инвестиции в основной капитал замедлились до 3,6 процента. Наблюдаются сложности с темпами роста промышленного производства. И то и другое оценивается как признаки того, что экономика КНР теряет динамизм, а потребители и предприятия становятся все более пессимистичными. Попытки правительства стимулировать потребление и рост инвестиций путем снижения процентных ставок не слишком продвинули дело. В такой ситуации экономисты сомневаются, что ВВП Китая покажет пятипроцентный рост по итогам 2024 года.

Строительство новых домов упало на 20 процентов, если сравнивать с прошлым годом. По расчетам Goldman Sachs Group Inc., общий объем инвестиций в июле увеличился меньше чем на два процента.

Между тем именно инвестиции в инфраструктуру были в Китае одним из основных драйверов внутреннего спроса. И нынешнее замедление темпов их роста — тревожный сигнал.

Некоторые эксперты не исключают, что Китай рискует впасть в такую ​​же многолетнюю стагнацию, в которой оказалась Япония в начале 1990-х годов.

Ранее Государственное статистическое управление КНР констатировало, что объем инвестиций в сферу недвижимости в январе-июле сократился в годовом исчислении на 10,2 процента, до 852 миллиардов долларов. Суммарная площадь сданных в эксплуатацию зданий упала почти на 22 процента.

Кроме того, фондовый рынок КНР испытал рекордное за четыре года падение объема торгов.