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12:44, 15 августа 2024Путешествия

Пассажиры сняли на видео хаос в салоне самолета после сильной турбулентности

Шесть бортпроводников пострадали из-за турбулентности на рейсе Eva Air

Пассажирский самолет авиакомпании Eva Air попал в сильную турбулентность во время рейса из Джакарты в Тайбэй. Подробности сообщило издание Formosa News.

Нештатная ситуация произошла на борту лайнера 11 августа во время раздачи еды. Пассажиры сняли хаос в салоне на видео. На записи видно, что из-за тряски еда и тарелки оказались разбросаны по проходу, а люди промокли от разлитых напитков.

Уточняется, что из-за турбулентности пострадали шесть бортпроводников, при этом пассажиры остались целы. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения несколько часов спустя.

Ранее в США пассажирка сломала ногу на рейсе JetBlue. Она запуталась в ремне безопасности, упала на пол и услышала хруст лодыжки.

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      Мария Борисова
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