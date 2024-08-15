Пассажиры сняли на видео хаос в салоне самолета после сильной турбулентности

Пассажирский самолет авиакомпании Eva Air попал в сильную турбулентность во время рейса из Джакарты в Тайбэй. Подробности сообщило издание Formosa News.
Нештатная ситуация произошла на борту лайнера 11 августа во время раздачи еды. Пассажиры сняли хаос в салоне на видео. На записи видно, что из-за тряски еда и тарелки оказались разбросаны по проходу, а люди промокли от разлитых напитков.
Уточняется, что из-за турбулентности пострадали шесть бортпроводников, при этом пассажиры остались целы. Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения несколько часов спустя.
Ранее в США пассажирка сломала ногу на рейсе JetBlue. Она запуталась в ремне безопасности, упала на пол и услышала хруст лодыжки.