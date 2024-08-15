Пентагон отверг обвинения в адрес ВСУ о нарушении запрета на удары вглубь России

Генеральный инспектор Пентагона: ВСУ не нарушали запрет на удары вглубь России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не нарушали запрет на удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. Об этом сообщается в отчете генерального инспектора Пентагона США.

«Все свидетельства, включая двухсторонний диалог на уровне руководства, указывают на то, что Украина продолжает соблюдать свои обязательства относительно применения вооружений США по российской территории», — говорится в документе.

Ранее Госдепартамент США объявил, что Вашингтон не причастен к вторжению ВСУ в Курскую область и к подготовке этой операции.