В Пентагоне заявили об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта на Украине из-за ВСУ

Сингх: США беспокоит угроза эскалации конфликта из-за действий ВСУ

Соединенные Штаты обеспокоены угрозой эскалации конфликта на Украине из-за действий ВСУ. При этом Вашингтон все равно продолжит поддержку Киева, рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.

«Конечно же, мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, это не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем», — отметила она.

Сингх также подчеркнула, что администрация США всегда оценивает риски эскалации, но, несмотря на существующую угрозу, Штаты и их союзники продолжат поддержку Киева в долгосрочном периоде времени.

Также Сабрина Сингх рассказала, что Вашингтон считает, что Киеву необязательно нужно оружие все большей дальности. Во время брифинга она рассказала о сомнениях США по поводу украинского конфликта.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не знают, как ответит Россия на операцию Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, Вашингтон внимательно следит за перемещениями российских войск.