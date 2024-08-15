Пленный боец «Азова» объяснил желание воевать за Россию

РИА: пленный боец «Азова» хочет воевать за РФ, чтобы остаться в родном регионе

Пленный боец батальона «Азов» (запрещенная организация на территории РФ) заявил о желании воевать за Россию, чтобы остаться в родном регионе. Об этом он сообщил РИА Новости.

Военный рассказал, что родился в Шахтерске, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР), и всю жизнь жил на территории региона. По его словам, он хочет остаться в ДНР, а для этого ему необходимо пройти службу в армии.

Собеседник агентства также пожаловался, что его так и не обменяли, хотя прошло уже больше двух лет. «Я очень долго жду, пока моя страна отреагирует», — поделился он.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что обсуждает вопрос обмена военнопленных с российской коллегой Татьяной Москальковой.