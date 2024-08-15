Подмосковные врачи спасли юношу с опухолью челюсти

В Подмосковье хирурги удалили опухоль челюсти 19-летнему юноше

В Подмосковье врачи МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского спасли молодого человека с доброкачественной опухолью челюсти. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Согласно информации ведомства, 19-летний юноша поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с амелобластомой — доброкачественным новообразованием нижней челюсти. Опухоль длительное время бессимптомно развивалась из зубообразующих тканей. Если бы молодой человек и дальше тянул с лечением, это могло бы привести к деформации черт лица, смещению и расшатыванию зубов.

Подмосковные хирурги вместе с опухолью удалили пациенту фрагмент нижней челюсти, и заместили сформировавшийся дефект трансплантатом, изготовленным из его малой берцовой кости. «Мы применяли сложную технику микрохирургического сосудистого анастомоза, то есть сшивали отдельные сосуды между собой и создавали устойчивое кровоснабжение пересаженного трансплантата для того, чтобы он не рассосался в будущем», – рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский.

Операция продлилась 10,5 часа и прошла успешно. После нее молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан домой.