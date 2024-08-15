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10:22, 15 августа 2024Ценности

Популярная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

Популярная 59-летняя актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в бикини

Фото: Gbrci / Imago / Globallookpress.com

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в черном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с золотистыми цепочками. При этом она примерила солнцезащитные очки, распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Фото: @elizabethhurley1

«Веселье на солнце», — подписала звезда пост, который набрал 76,5 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли опубликовала откровенный рекламный ролик. Тогда актриса попозировала перед камерой в желтом раздельном купальнике.

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      Мария Винар
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