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04:00, 15 августа 2024Мир

Посол предупредил об ответе России на создание Западом ракет средней дальности

Посол Келин: инициативы Запада по созданию ракет средней дальности очень опасны

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Инициативы государств Запада по совместному созданию ракет средней дальности очень опасны, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. В интервью РИА Новости дипломат предупредил, что РФ будет вынуждена реагировать «в плане компенсационных мер наиболее приемлемым образом».

«Согласно подаче в СМИ, европейские ракеты после разработки должны будут заменить американские ракеты средней и меньшей дальности, которые США планируют развертывать на территории ФРГ с 2026 года», — объяснил посол. При этом Келин отметил, что в настоящее время конкретики по поводу возможного сотрудничества Великобритании и ФРГ немного.

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«Такие публикации в британских СМИ последовали за визитом министра обороны Джона Хили в Берлин 24 июля», — указал глава российской дипмиссии. Он объяснил, что тогда была подписана двусторонняя декларация по оборонному сотрудничеству, где была зафиксирована возможность взаимодействия Лондона с Берлином в сфере разработки высокоточных средств поражения повышенной дальности.

Ранее стало известно, что Великобритания строит планы по созданию ракет с дальностью поражения 3,2 тысячи километров якобы для противостояния российскому ядерному оружию (ЯО). Отмечается, что разработка может быть осуществлена совместными усилиями с Германией.

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      Маргарита Пименова
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