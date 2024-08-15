Посол предупредил об ответе России на создание Западом ракет средней дальности

Посол Келин: инициативы Запада по созданию ракет средней дальности очень опасны

Инициативы государств Запада по совместному созданию ракет средней дальности очень опасны, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. В интервью РИА Новости дипломат предупредил, что РФ будет вынуждена реагировать «в плане компенсационных мер наиболее приемлемым образом».

«Согласно подаче в СМИ, европейские ракеты после разработки должны будут заменить американские ракеты средней и меньшей дальности, которые США планируют развертывать на территории ФРГ с 2026 года», — объяснил посол. При этом Келин отметил, что в настоящее время конкретики по поводу возможного сотрудничества Великобритании и ФРГ немного.

«Такие публикации в британских СМИ последовали за визитом министра обороны Джона Хили в Берлин 24 июля», — указал глава российской дипмиссии. Он объяснил, что тогда была подписана двусторонняя декларация по оборонному сотрудничеству, где была зафиксирована возможность взаимодействия Лондона с Берлином в сфере разработки высокоточных средств поражения повышенной дальности.

Ранее стало известно, что Великобритания строит планы по созданию ракет с дальностью поражения 3,2 тысячи километров якобы для противостояния российскому ядерному оружию (ЯО). Отмечается, что разработка может быть осуществлена совместными усилиями с Германией.