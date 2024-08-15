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18:10, 15 августа 2024Путешествия

Появились подробности о разгромившем номер в отеле Москвы американце

Устроивший дебош в отеле Radisson в Москве американец разгромил другой отель

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Устроивший дебош в отеле Radisson Blu Olympiyskiy в Москве американец до этого успел разгромить номер в другой гостинице. Подробности об инциденте появились у РИА Новости.

Уточняется, что Джозеф Татер пришел в Radisson и стал оскорблять сотрудников при заселении. Тогда администрация связалась с отелем «Металлург», где турист жил до этого. Там заявили, что Татер тоже разгромил номер. После таких новостей Radisson отказал американцу в заселении, из-за чего тот начал дебош. В результате его арестовали на 15 суток.

Об инциденте стало известно 14 августа. 46-летний американец нецензурно выражался на английском и русском языках. Из-за такого поведения и отсутствия миграционной карты ему отказали в заселении. А уже в полицейском отделе он ударил сотрудницу по предплечью и толкнул.

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      Марк Успенский
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