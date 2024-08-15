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13:09, 15 августа 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 1845 солдат
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1845 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери у ВСУ зафиксированы в зоне ответственности подразделений группировок российских войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 470, 650 и 470 человек соответственно.

Еще 255 военнослужащих противник лишился в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр».

Накануне в оборонном ведомстве заявили, что украинские войска на курском направлении потеряли до 270 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, а также бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и гаубица Д-30.

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      Никита Абрамов
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