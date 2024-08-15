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16:42, 15 августа 2024Экономика

Россия начала отказываться от доставки нефтепродуктов через Красное море

LSEG: поставки нефтепродуктов России через мыс Доброй Надежды установили рекорд

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В июле поставки российских нефтепродуктов в Азию по маршруту через мыс Доброй Надежды в Южной Африке достигли рекордных 1,1 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на подсчеты судоходной компании LSEG сообщает Reuters.

Такая статистика свидетельствует о том, что поставщики начали отказываться от более короткого пути через Красное море из-за угрозы атак хуситов. Большую часть экспорта составила нафта — 0,83 миллиона тонн, остальное пришлось на мазут и дизтопливо.

Экспорт предназначен для Сингапура, Тайваня, Индии и Китая. Перенаправлять его вокруг Африки трейдеры начали еще в декабре 2023 года. Усиление тенденции связано с тем, что как минимум три судна с российскими нефтепродуктами пострадали от действий группировки. При этом в материале отмечается, что большую часть нефтепродуктов из России все равно провозят привычным путем через Суэцкий канал, несмотря на имеющиеся риски.

В мае сообщалось, что с января количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90 процентов, что стало следствием нападений хуситов. В результате среднее время доставки грузов увеличилось на 9–14 дней.

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