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14:32, 15 августа 2024Забота о себе

Россиянам дали советы по грамотному обустройству комнаты школьника

Фото: ArthurHidden / freepik

Грамотное обустройство рабочей зоны, достаточное количество мест для хранения, а также отсутствие лишнего визуального шума — это приемы, которые необходимо учесть при оформлении комнаты будущего школьника. Об этом россиянам в беседе с «Лентой.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

В первую очередь дизайнер посоветовала выбирать стол вместе с ребенком, так как он проводит за столом много времени, занимаясь не только учебой, но и личными делами. «Стул приобретайте регулируемый по высоте и со спинкой, чтобы удобно сидеть за столом и не уставать во время учебы. Высота столешницы должна заканчиваться на уровне груди ребенка или на пару сантиметров ниже, а ее длина должна быть не менее 70 сантиметров, чтобы ребенок мог комфортно разложить на поверхности все свои учебники, тетради и у него хватило места для занятий творчеством», — рекомендовала Кузнецова.

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Располагать стол, по ее словам, необходимо рядом с окном — для лучшей освещенности во время занятий. Если же окна комнаты выходят на южную сторону, поставить его лучше сбоку от окна, чтобы солнце не слепило глаза.

Дизайнер также рекомендовала организовывать системы хранения с учетом всего имеющегося свободного пространства. В комнате должно быть продумано место не только для личных вещей ребенка и игрушек, но и для учебников и книг. Кузнецова подчеркнула, что особенно важно предусмотреть шкафчики, тумбы, встроенные в стол или расположенные в непосредственной близости от него.

Также при оформлении интерьера комнаты будущего школьника она рекомендовала исключить излишний визуальный шум, поскольку он не позволит ребенку сконцентрироваться на выполнении домашних заданий и нормально отдохнуть.

Лучше выбирать мебель с максимальным количеством скрытых, глухих фасадов, отказаться от обоев с активными принтами. Можно предусмотреть несколько акцентных зон, если все-таки нейтральность кажется скучной, однако они не должны быть расположены в непосредственной близости от рабочего стола, чтобы не отвлекать внимание, и не в зоне сна

Ксения Кузнецовадизайнер

Ранее Кузнецова назвала россиянам способы сэкономить на ремонте кухни. Выбор недорогих материалов и фурнитуры и отложенная покупка бытовой техники позволят существенно снизить стоимость организации пространства кухни, уверена она.

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      Наталья Обрядина
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