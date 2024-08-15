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08:22, 15 августа 2024Силовые структуры

Россиянин избил знакомого деревянным брусом из-за старых обид и сам сдался полиции

В ЯНАО осудят мужчину, который избил знакомого деревянным брусом

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, который избил знакомого деревянным брусом из-за старых обид. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, 15 апреля фигурант выпивал вместе с односельчанином. В какой-то момент он вспомнил старые обиды и, вооружившись деревянном брусом, начал избивать им знакомого. Посчитав, что потерявший сознание потерпевший скончался, он заявил о преступлении участковому полицейскому. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.

Ранее в Волгоградской области задержали местного жителя, расправившегося с родственником на глазах у его жены.

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