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07:38, 15 августа 2024Путешествия

Россиянин побывал в Таджикистане и описал поездку словами «таджик угостил своей сосиской»

Фото: Oscar Espinosa / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Таджикистане и рассказал, как местные жители готовят хот-доги. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, это откровенно западное блюдо очень популярно в азиатской стране. При этом сосиски для хот-догов там варят, а не жарят на гриле, а вместо кетчупа и майонеза используют томатную пасту и сметану.

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Блогер рассказал, что во время поездки продавец приветствовал его как дорогого гостя и угостил сразу двумя хот-догами. «Это тебе подарок от меня — будешь потом вспоминать, какие вкусные в Таджикистане сосиски», — процитировал россиянин слова повара.

Путешественник признался, что это был первый раз в жизни, когда кто-то подарил ему сосиску.

Этот же тревел-блогер в Таджикистане пообедал в нетуристической столовой. Он отметил, что за 80 рублей там предлагают «здоровые порции».

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      Мария Борисова
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