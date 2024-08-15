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12:27, 15 августа 2024Забота о себе

Женщинам перечислили главные ошибки в борьбе с лишним весом

Фитнес-тренер Бахтурина назвала жесткие диеты главной ошибкой при похудении

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Sirijit Jongcha / Globallookpress.com

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина заявила, что многие женщины в борьбе за стройность перегибают палку и допускают серьезные ошибки. Главные из них она перечислила «Ленте.ру».

Одной из главных ошибок фитнес-тренер назвала жесткие диеты. По ее словам, подобные системы питания, как и различные варианты голодания и таблетки для похудения, никак не помогают в борьбе с лишним весом. Такие способы могут не только отсрочить достижение цели, но и навредить здоровью, например, ухудшить обмен веществ, предупредила Бахтурина. Она подчеркнула, что только сбалансированное и умеренное питание поможет сохранить красоту и здоровье.

Также желающие похудеть россиянки нерегулярно занимаются спортом, что мешает им получить желаемые результаты, продолжила эксперт. Если в одну неделю заниматься пять раз, в другую — всего два, можно добиться лишь снижения мотивации. Бахтурина посоветовала заниматься спортом регулярно: в этом помогут график занятий с постепенным увеличением нагрузки, а затем выход на две-три тренировки в неделю.

Не стоит включаться в активный тренировочный процесс без корректировки питания. Уже известная формула красивой фигуры — это 70 процентов питания и только 30 процентов — спорта

Акулина Бахтуринафитнес-тренер

Фитнес-тренер отметила, что часто людям в фигуре не нравится что-то конкретное, например, живот или ягодицы, в этом случае они фокусируются только на них и не занимаются проработкой других частей тела. Это приводит к дисбалансу в мышцах и теле.

В заключение Бахтурина призвала отказаться от идеи использования пищевой пленки для обертывания, костюмов для повышенного потоотделения. Во время занятий в них увеличивается нагрузка на сердце и дыхательную систему, а это, в свою очередь, угрожает здоровью и даже жизни, подытожила эксперт.

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Ранее Акулина Бахтурина назвала способы похудеть не отходя от дивана. Она обратила внимание, что заниматься физической активностью можно даже во время просмотра фильма.

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      Вера Владзиевская
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