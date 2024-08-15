Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:39, 15 августа 2024Наука и техника

Российские войска получат новые тактические транспортеры

Сагымбаев: ВС России до конца года могут получить до 40 транспортеров «Пластун»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Российские войска могут получить до 40 новых высокопроходимых тактических транспортеров «Пластун». Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор ООО «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев.

«Обсуждается, что до конца года мы сможем собрать и поставить в войска 30-40 машин», — высказался он. Сагымбаев объяснил, что в настоящий момент компания может собирать порядка 20 машин в месяц, а к весне 2025 года сможет повысить производительность до 40-50 единиц в месяц.

«Пластун» предназначен для перевозки людей, грузов и специального оборудования по труднопроходимым маршрутам. Машина способна перевозить тонну груза и вмещает до 10 человек. Максимальная скорость транспортера — 100 километров в час.

Ранее предприятие «Северный пресс» создало умного робота-камикадзе, способного переносить противотанковую мину. Робот способен действовать на дистанции в условиях боевых действий в качестве средства доставки, минирования и подрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем биться до конца». Российский генерал рассказал о просчете ВСУ в Курской области

      Зарабатывающая миллиарды рублей звезда OnlyFans дала совет девушкам

      Посол предупредил об ответе России на создание Западом ракет средней дальности

      В Германии назвали имена соучастников подрыва «Северных потоков»

      Российские войска получат новые тактические транспортеры

      Новый смертельный вирус начал распространяться по Европе

      Россиянин побывал на кладбище в Пакистане и рассказал об испражняющихся на могилы козах

      Более половины американцев назвали Россию врагом США

      В российском регионе задержали объявленного в международный розыск иностранца

      В США высказались о военном потенциале Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше