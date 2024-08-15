Российским садоводам захотели компенсировать ущерб от заморозков

Минсельхоз предложил выделить 931 млн рублей на компенсацию ущерба от заморозков

Руководство Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ предложило выделить 930,9 миллиона рублей российским садоводам на компенсацию понесенного ими ущерба в результате аномальных майских заморозков. О подобной инициативе ведомства сообщает «Интерфакс».

Подобная мера, как отметили в ведомстве, помогла бы обеспечить финансовую стабильность российских производителей фруктов и ягод. Вышеуказанную сумму предложили выделить из резервного фонда правительства РФ. В Минсельхозе добавили, что с учетом дополнительной поддержки со стороны региональных властей совокупный размер дотаций отечественным садоводам может достигнуть уровня в 1 миллиард 105,7 миллиона рублей.

Кроме того, напомнили в ведомстве, в России действует мера господдержки, которая подразумевает возможность возмещения прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов аграрно-промышленного комплекса (АПК). Благодаря подобной схеме садоводы могут рассчитывать на покрытие до четверти подобных трат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что майские заморозки затронули в общей сложности 21 регион. В результате неблагоприятных погодных условий отечественные аграрии, по его оценке, лишились суммарно около 1,2 процента урожая.