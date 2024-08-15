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17:20, 15 августа 2024Экономика

Российским садоводам захотели компенсировать ущерб от заморозков

Минсельхоз предложил выделить 931 млн рублей на компенсацию ущерба от заморозков

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Руководство Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ предложило выделить 930,9 миллиона рублей российским садоводам на компенсацию понесенного ими ущерба в результате аномальных майских заморозков. О подобной инициативе ведомства сообщает «Интерфакс».

Подобная мера, как отметили в ведомстве, помогла бы обеспечить финансовую стабильность российских производителей фруктов и ягод. Вышеуказанную сумму предложили выделить из резервного фонда правительства РФ. В Минсельхозе добавили, что с учетом дополнительной поддержки со стороны региональных властей совокупный размер дотаций отечественным садоводам может достигнуть уровня в 1 миллиард 105,7 миллиона рублей.

Кроме того, напомнили в ведомстве, в России действует мера господдержки, которая подразумевает возможность возмещения прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов аграрно-промышленного комплекса (АПК). Благодаря подобной схеме садоводы могут рассчитывать на покрытие до четверти подобных трат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что майские заморозки затронули в общей сложности 21 регион. В результате неблагоприятных погодных условий отечественные аграрии, по его оценке, лишились суммарно около 1,2 процента урожая.

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